Мастеру и двум его помощникам заплтили 615 тысяч .Эти деньги оба помошника и мастер разделили в отношении 1:2:3.Сколько денег получил каждий из них.
Математика
Мастеру и двум его помощникам заплтили 615 тысяч .Эти деньги оба помошника и мастер разделили в отношении 1:2:3.Сколько денег получил каждий из них.
Ответ(ы):
Гость:
1+2+3 = 6 частей 615/6 = 102,50 тыс. 1 х 102,5 = 102,5 тыс - помошник 2 х 102,5 = 205 тыс - помошник 3 х 102,5 = 307,5 тыс - мастер
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