Мастеру и двум его помощникам заплтили 615 тысяч .Эти деньги оба помошника и мастер разделили в отношении 1:2:3.Сколько денег получил каждий из них.

Математика

Мастеру и двум его помощникам заплтили 615 тысяч .Эти деньги оба помошника и мастер разделили в отношении 1:2:3.Сколько денег получил каждий из них.

Автор: Гость