мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимость 1000 л. для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 м. получится ли у него аквариум заданной вместимости, если он сделает дно и боковые ...
мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимость 1000 л. для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 м. получится ли у него аквариум заданной вместимости, если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1000 л=1 куб. м. 1 куб. м. это куб со сторонами равными 1 метр (1м*1м*1м=1 куб. м.) Аквариум емкостью 1000 л из таких листов получится.