мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимость 1000 л. для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 м. получится ли у него аквариум заданной вместимости, если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла?