Мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000 л. Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 м. Получится ли у него аквариум заданной вместимости, если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла?