Математика - 3 класс. 1) Найди значения выражений.500 - 500 : 2 + 160 * 3 = ( 1000 - 625 ) : 5 + 63 * 8 = 42 : 3 * 8 + 160 - 296 : 8 = 7 * ( 281 - 156 ) - 6 * 135 : 5 = 2) От мотка провода длиной 51 м. электрик отрезал третью часть. От оставшегося куска провода он отрезал еще 8 м. Сколько метров провода осталось в мотке?