Математика. из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два по??зда. Скорость одного 60 км/ч. другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3 ч. 30 мин. поезда встретились. Найди расстояние между городами.

Математика

Математика. из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два по??зда. Скорость одного 60 км/ч. другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3 ч. 30 мин. поезда встретились. Найди расстояние между городами.

Автор: Гость