Математика. из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два по??зда. Скорость одного 60 км/ч. другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3 ч. 30 мин. поезда встретились. Найди расстояние между городами.
Математика
Математика. из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два по??зда. Скорость одного 60 км/ч. другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3 ч. 30 мин. поезда встретились. Найди расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 + 20 = 80 км/ч скорость второго поезда 80 + 60 = 140 км/ч скорость их сближения 140 : 2 = 70 км за 30 минут 140 * 3 + 70 = 490 км расстояние между городами
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