Математика виленкин 5 класс номер 447 за 20пнк решите задачу в корзине несколько грибов. после того как из нее вынули 10 а потом положили 14 стало 85 . сколько грибов было в корзине пероначально у мальчика 16 марок он купил...

Математика

Математика виленкин 5 класс номер 447 за 20пнк решите задачу в корзине несколько грибов. после того как из нее вынули 10 а потом положили 14 стало 85 . сколько грибов было в корзине пероначально у мальчика 16 марок он купил еще несколько после подарил брату 23марки , и у него осталось 19. сколько марок купил мальчик

Автор: Гость