Математика виленкин 5 класс номер 447 за 20пнк решите задачу в корзине несколько грибов. после того как из нее вынули 10 а потом положили 14 стало 85 . сколько грибов было в корзине пероначально у мальчика 16 марок он купил...
Математика
Математика виленкин 5 класс номер 447 за 20пнк решите задачу в корзине несколько грибов. после того как из нее вынули 10 а потом положили 14 стало 85 . сколько грибов было в корзине пероначально у мальчика 16 марок он купил еще несколько после подарил брату 23марки , и у него осталось 19. сколько марок купил мальчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)85-10+14=89(гриб.) Ответ:89 грибов было первоначально
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