Математика запишите дроби в порядке возрастания 34,1112,23,56

Математика запишите дроби в порядке возрастания 34,1112,23,56

Ответ(ы):

Ответил Гость:
11/12 ; 5/6; 3/4 ; 2/3
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