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Матемотическое действие
Матемотическое действие
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Существуют 4 математические действия : сложение, вычитание,умножение и деление.
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