Материальная точка движется по окружности радиусом 23 м. Зависимость пути от времени выражается уравнением s=2t3+6t2-2t+13. Определить пройденный путь, угловую скорость и угловое ускорение точки через 2 с после начала движения.
Физика
Материальная точка движется по окружности радиусом 23 м. Зависимость пути от времени выражается уравнением s=2t3+6t2-2t+13. Определить пройденный путь, угловую скорость и угловое ускорение точки через 2 с после начала движения.
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