Материальная точка движется вдоль прямой согласно уравнению x=t-0,2*t2,все это измеряется в (м).определите пройденный путь этой точкой за 4с.
Физика
Материальная точка движется вдоль прямой согласно уравнению x=t-0,2*t2,все это измеряется в (м).определите пройденный путь этой точкой за 4с.
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