Матиматика 3 класс Задача:lt;br /gt; В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.lt;br /gt; Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?lt;br /gt; В 7 пакетах?

Математика

Матиматика 3 класс Задача:lt;br /gt; В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.lt;br /gt; Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?lt;br /gt; В 7 пакетах?

Автор: Гость