Матиматика 3 класс Задача:lt;br /gt; В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.lt;br /gt; Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?lt;br /gt; В 7 пакетах?
Математика
Матиматика 3 класс Задача:lt;br /gt; В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.lt;br /gt; Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?lt;br /gt; В 7 пакетах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28:4=7 2) 7*3=21 3) 7*7=49
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