Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 бананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків в икористала

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Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 бананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків в икористала

Автор: Гость