Мазепа глазами историков. (Мазепа Иван Степанович – Гетман Левобережной Украины). Историк Н. И. Павленко характеризует Мазепу как лукавого царедворца, лишенного нравственных начал, как человека мстительного и жестокого, который во всех своих поступках руководствовался не интересами украинского народа, а личной выгодой. Павленко считал Мазепу изменником дела Петра. Иная точка зрения у А. Л. Юрганова. Он не считает Мазепу изменником. Все гетманы Украины после Богдана Хмельницкого оказывались на стороне противников России, т.к. российское правительство ограничивало самостоятельность Украины, что, естественно, вызывало сопротивление гетманств.