Мёд привезли в даух бочёнках.В первом бочонкебыло8 кг мёда. Когда из второго босон??а переложили в первый 6 кг,мёда в бочонках стало поровну. Сколько мёда стало в каждом бочонке? Запиши полный ответ,расписывая каждое дейсьвие. ...
Математика
Мёд привезли в даух бочёнках.В первом бочонкебыло8 кг мёда. Когда из второго босон??а переложили в первый 6 кг,мёда в бочонках стало поровну. Сколько мёда стало в каждом бочонке? Запиши полный ответ,расписывая каждое дейсьвие. Предворительно спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
В первом бочёнке -(8кг.+6кг.) Во втором -x. Так как в двух бочёнках стало поровну, то 1.) x=8+6 x=14. Можно проверить: 14+6=20 (было во втором бочёнке изначально. 14=14 ( по 14 кг. мёда стало в двух бочёнках).
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