Медиана и высота прямоугольного треугольника, проведенные к гипотенузе, равны соответственно 13 см и 12 см. Как найти периметр данного треугольника?

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Окружность описанная около прямоугольного тр-ка имеет центр в середине гипотенузы, поэтому медиана равна половине гипотенузы. Гипотенуза с=2*13=26см Р/м треугольник между высотой и медианой. d=m-h=13-12=25, d=5 Катет тр-ка b=h+(13-5)=208, b = 4√13 см Второй катет а=с-b=26-(4√13)=676-208=468, a=6√13 cм P = 6√13 + 4√13 + 26 = 26+10√13 см