Медный шар объёмом 32см3 уронили в реку. Расчитать с какой силой он выталкивается и?? воды принять g =9,8H/кг

Физика

Медный шар объёмом 32см3 уронили в реку. Расчитать с какой силой он выталкивается и?? воды принять g =9,8H/кг

Автор: Гость