Медный шар объёмом 32см3 уронили в реку. Расчитать с какой силой он выталкивается и?? воды принять g =9,8H/кг
Физика
Медный шар объёмом 32см3 уронили в реку. Расчитать с какой силой он выталкивается и?? воды принять g =9,8H/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Архимеда:F=p*V*g;где р-плотность жидкости,V-объём тела,g-ускорение свободного падения(дано в условии задачи),ВАЖНО:перевести объём в кубометры(разделить данный объём на 10000)
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