Меж березюк паучок сплел красивый гамачок

Меж березюк паучок сплел красивый гамачок

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Меж березок, пучок сплел красивый гамачок - паутина. Не поняла, что здесь надо сделать?
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