Между числами 1 2 3 4 5 6 7 не меняя их местами вставь знаки чтобы в ответе получилось 100

Между числами 1 2 3 4 5 6 7 не меняя их местами вставь знаки чтобы в ответе получилось 100

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1+23+4+5+67=100 вот и все
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