Между кольями я оставил небольшой промежуток и заполнил его до самого верха обре(з/с)ками канатов синтаксический разбор !

Между кольями (обстоят.) я (подлеж.) оставил (сказ.) небольшой (определ.) промежуток (дополн.) и заполнил (сказ.) его (дополн.) до самого верха (обстоят.) обрезками (дополн.) канатов (несогл. определ.) Предлож. повествоват., невоскл.. простое , двусоставное, распространенное, с однородными сказуемыми, выраженными глаголами