Между школьными библиотеками разделили 92 толковых и 138 орфографических словарей.сколько было школ если известно что их не менее 25 и все школы получили одинаковые комплекты из словарей двух видов
Между школьными библиотеками разделили 92 толковых и 138 орфографических словарей.сколько было школ если известно что их не менее 25 и все школы получили одинаковые комплекты из словарей двух видов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Найдем НОД (92; 138). 92 = 46 · 2 = 23 · 2 · 2 138 = 69 · 2 = 23 · 3 · 2 НОД (92; 138) = 23 · 2 = 46 (школ) Проверка: 92 : 46 = 2 (сл.) - толковых. 138 : 46 = 3 (сл.) - орфографических. Каждая школа получил одинаковый комплект, состоящий из 2 толковых словарей и 3 орфографических словарей. Ответ: 46 школ.