Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти .найдите вероятность того ,что часовая стрелка останови лась , достигнув отметки 6, но не дойдя до отметки 12
Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти .найдите вероятность того ,что часовая стрелка останови лась , достигнув отметки 6, но не дойдя до отметки 12
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На часах от 6 до 12 - это половина всего циферблата. Поэтому искомая вероятность = 1/2