Механизм возникновения приспособлений кактуса Помогите срочно

Гость: Гость:

Прародитель кактуса вместо иголок имел листья, покрытые воском. Это растение не могло переносить засуху больше месяца. Со временем листья становились все меньше и превратились постепенно в иглы или колючки. Ствол кактуса стал толще и лучше удерживал влагу.По Дарвину: растения в пустыне, запасающие внутри себя воду, пользовались большим спросом среди животных как источник воды и пищи. Однако тем растениям и так было нелегко - через маленькие листочки на толстом стебле испарялось так много ценной влаги. . В итоге выжили те особи, чьи листья мутировали и превратились в колючки. Лишь они в итоге и оставили потомство. С тех пор все кактусы стали колючими.