Механизм возникновения приспособлений кактуса Помогите срочно

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Механизм возникновения приспособлений кактуса Помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прародитель кактуса вместо иголок имел листья, покрытые воском. Это растение не могло переносить засуху больше месяца. Со временем листья становились все меньше и превратились постепенно в иглы или колючки. Ствол кактуса стал толще и лучше удерживал влагу.По Дарвину: растения в пустыне, запасающие внутри себя воду, пользовались большим спросом среди животных как источник воды и пищи. Однако тем растениям и так было нелегко - через маленькие листочки на толстом стебле испарялось так много ценной влаги. . В итоге выжили те особи, чьи листья мутировали и превратились в колючки. Лишь они в итоге и оставили потомство. С тех пор все кактусы стали колючими.
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