Мені потрібен твір на тему "Україна наш спільний дім.

Гость: Гость:

У великій країні у кожної людини є свій маленький куточок. Це місто, село, вулиця, будинок, де вони народились. Мій дім знаходить в Україні у вільній та назалежній державі. Саме в ній люди є щирі, добрі та справедливі. Хоч і Україна не велика країна та не багата, але вона НАЙКРАЩА! Саме тут дивут веселі та життєрадімні люди. Я з гордістю кажу: "Мій дім - це Україна!"