Менеджеру по продажам приказали разбить все отремонтированные машины на 2 группы. Но, к сожалению, не сказали какие из машин были отремонтированы и сколько в какой группе должно быть машин. Всего на площадке 3 машины. Сколько в...
Математика
Менеджеру по продажам приказали разбить все отремонтированные машины на 2 группы. Но, к сожалению, не сказали какие из машин были отремонтированы и сколько в какой группе должно быть машин. Всего на площадке 3 машины. Сколько возможных разбиений существует? Учтите, что группа может не содержать машин. Кроме того, все машины отличаются друг от друга, а группы неотличимы. A) 14 Б) 9 В) 3 Г) 28 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комбинаторная задача. Формула число сочитаний n по к C = n! / k!(n-k)! n = 5 всегдаГруппа содержит 1 машину (k=1), остальные в другой, подставляем в формулу С = 5!/1!*(5-1)! = 5Группа содержит 2 машины (k=2), остальные в другой, подставляем в формулу С = 5!/2!*(5-2)! = 10ну дальше не буду рассписывать, считаем С для 3 машины С=5!/ 3! * 2!=10считаем С для 4 машин С=5!/ 4! * 1!=5считаем С для 5 машин С=5!/ 5! * 0!=1считаем С для 0 машин С=5!/ 0! * 5!=1суммируем все С = 5+10+10+5+1+1 = 32Держи спрашивала у учёного.
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