Мені потрібно написати розповідь про будь-яку з цих книг: 1)Мандри Гуллівера 2)Ро??ео та Джульєта 3)Пригоди Гекльбері Фіна. Будь ласка,пару речень на англійській,або хоча б на українській.Буду вдячна.

Английский язык

Мені потрібно написати розповідь про будь-яку з цих книг: 1)Мандри Гуллівера 2)Ро??ео та Джульєта 3)Пригоди Гекльбері Фіна. Будь ласка,пару речень на англійській,або хоча б на українській.Буду вдячна.

Автор: Гость