Мені потрібно написати розповідь про будь-яку з цих книг: 1)Мандри Гуллівера 2)Ро??ео та Джульєта 3)Пригоди Гекльбері Фіна. Будь ласка,пару речень на англійській,або хоча б на українській.Буду вдячна.
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Мені потрібно написати розповідь про будь-яку з цих книг: 1)Мандри Гуллівера 2)Ро??ео та Джульєта 3)Пригоди Гекльбері Фіна. Будь ласка,пару речень на англійській,або хоча б на українській.Буду вдячна.
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