Меня просят сост. Соч. И ответить на 3 вопроса "who your family consist of,speak on the relations in the family,how you spend weekends помогите ребята

Английский язык
Меня просят сост. Соч. И ответить на 3 вопроса "who your family consist of,speak on the relations in the family,how you spend weekends помогите ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из кого состоит ваша семья, поговорите об отношениях в семье, как вы проводите выходные
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