Меня просят сост. Соч. И ответить на 3 вопроса "who your family consist of,speak on the relations in the family,how you spend weekends помогите ребята
Английский язык
Меня просят сост. Соч. И ответить на 3 вопроса "who your family consist of,speak on the relations in the family,how you spend weekends помогите ребята
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из кого состоит ваша семья, поговорите об отношениях в семье, как вы проводите выходные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Беларуская мова
Физика
Почему, желая сильнее зажать в тисках обрабатываемую деталь, рабочий берется за к??нцы ручек тисков, а не за их середину?
Литература