Меня зовут Полина .Мне 10 лет .Мой день рождения 30 марта. Это мой самый лучший день. Ко мне в гости приходят мои лучшие друзья. Мы играем в разные игры. Едим много сладостей .ВСЕ ДАРЯТ МНЕ подарки и мы вместе их рассматриваем ...

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Меня зовут Полина .Мне 10 лет .Мой день рождения 30 марта. Это мой самый лучший день. Ко мне в гости приходят мои лучшие друзья. Мы играем в разные игры. Едим много сладостей .ВСЕ ДАРЯТ МНЕ подарки и мы вместе их рассматриваем .Перевод с русского на английский. И как правильно читается на английском. Заранее спасибо

Автор: Гость