Менин отаным казакстан ангиме курау
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Менин отаным казакстан ангиме курау
Ответ(ы):
Гость:
Менин отаным казакчтан мен оз отанымды жаксы корем суйем мактан тутам
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