Меньшее основание и боковая сторона прямоугольной трапеции равны а см, а один из углов 45 см. найти площадь трапеции
Геометрия
Меньшее основание и боковая сторона прямоугольной трапеции равны а см, а один из углов 45 см. найти площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим трапецию АВСД так, что угол А=В=90 градусов угол Д=45 градусов, тогда АВ=ВС=а. Проведём СК перпендикулярно АД, тогда СКД прямоугольный равнобедренный, т.к. угол Д=45град.значит АД=2а. Площадь трапеции равна полусумме оснований, умноженной на высоту (ВС+АД):2*СК=(а+2а):2*а=3а^2/2=1,5a^3
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