Меньшее основание и боковая сторона прямоугольной трапеции равны а см, а один из углов 45 см. найти площадь трапеции

Геометрия

Меньшее основание и боковая сторона прямоугольной трапеции равны а см, а один из углов 45 см. найти площадь трапеции

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