Мера угла АОС равна 75 градусов, ОК- луч, проведенный в середине этого угла.Найди меру угла АОК, если он на 21 градус меньше чем угол КОС.

Математика

Мера угла АОС равна 75 градусов, ОК- луч, проведенный в середине этого угла.Найди меру угла АОК, если он на 21 градус меньше чем угол КОС.

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