Мера угла АОС равна 75 градусов, ОК- луч, проведенный в середине этого угла.Найди меру угла АОК, если он на 21 градус меньше чем угол КОС.

Математика
Мера угла АОС равна 75 градусов, ОК- луч, проведенный в середине этого угла.Найди меру угла АОК, если он на 21 градус меньше чем угол КОС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х мера угла АОК,тогда х+21 мера угла КОС,составим уравнение: х+х+21=75 2х=75-21 х=54:2 х=27 градусов мера угла АОК
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