Мерекені безендіру үшін 200 шар сатып алынды. Оның ішінде әр қайсысында 12-ден 6 бұма қызыл шар және бірдей 4 бума көк шар бар. Әр бумада неше көк шар бар?
Математика
Мерекені безендіру үшін 200 шар сатып алынды. Оның ішінде әр қайсысында 12-ден 6 бұма қызыл шар және бірдей 4 бума көк шар бар. Әр бумада неше көк шар бар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 12-(6+4)=2 200-2=198
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