Мэри Поппинс решила оклеить детскую комнату новыми обоями.Для этого необходимо 72?? обоев.Сколько рулонов обоев нужно купить,если в 4рулонах 48м обоев.Помогите составить с условием

Математика
Мэри Поппинс решила оклеить детскую комнату новыми обоями.Для этого необходимо 72?? обоев.Сколько рулонов обоев нужно купить,если в 4рулонах 48м обоев.Помогите составить с условием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48:4=12 м - в одном рулоне  2) 72:12=6 рулонов нужно купить  Ответ:6 рулонов.  2 Способ  12, 15-11,15=1 . Ответ:1 час.
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