Мэри Поппинс решила оклеить детскую комнату новыми обоями.Для этого необходимо 72?? обоев.Сколько рулонов обоев нужно купить,если в 4рулонах 48м обоев.Помогите составить с условием

Математика

Мэри Поппинс решила оклеить детскую комнату новыми обоями.Для этого необходимо 72?? обоев.Сколько рулонов обоев нужно купить,если в 4рулонах 48м обоев.Помогите составить с условием

Автор: Гость