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Мерой чего является температура
Мерой чего является температура
Ответ(ы):
Ответил Гость:
напишите два способа зажигания спички : а)Выполнением работы, б)теплопередачей
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