место работы лоцмана

Лоцман (от нидерл. loodsman) — моряк или речник, по квалификации — капитан-судоводитель, хорошо знающий данную береговую обстановку и местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представляющих опасность. Лоцман обязан проводить по фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. Лоцмана доставляют на Лоцманском боте (катере), (иногда на вертолете) к судну, запросившему лоцмана, и он проводит судно по безопасному маршруту. Однако присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности за безопасность. Все указания лоцмана носят только рекомендательный характер.