МЕСТОИМЕНИЕ ВАРИАНТ II 1. Укажите неверное утверждение: а) местоимения могут указывать на количество предметов, но не называть его; б) местоимения могут замещать с лова любой части речи; в) в зависимости от лекс...

МЕСТОИМЕНИЕ ВАРИАНТ II 1. Укажите неверное утверждение: а) местоимения могут указывать на количество предметов, но не называть его; б) местоимения могут замещать с лова любой части речи; в) в зависимости от лексического значения местоимения делятся на 9 разрядов; г) признаки местоимений зависят от того, какую часть речи они замещают; д) в предложении местоимения обычно бывают подлежащим, дополнением, определением. 2. Найдите, в какой строчке есть местоимение другого разряда: а) я, мы, моего, к ним, оно; б) столько, таков, тот, этот; в) мой, твой, наш, ваш, каждый; г) самый, любой, другой, иной; д) никто, ничто, никакой, ничей. 3. Слитно или раздельно нужно писать слова в следующих предложениях? 1. С кем поведешься, (от)того и наберешься. 2. Кукушка хвалит петуха (за)то, что хвалит он кукушку. 4. Определите, какие местоимения пишутся раздельно: а) какой(либо); б) какая(бы); в) (кое)какому; г) (ни)кто; д) сколько(же); е) кто(то); ж) что(нибудь); з) (кое)что. 5. Укажите, где допущена речевая ошибка, связанная с употреблением местоимений. А. У его сестры очень красивый почерк. Б. Тургенев приводит героя к постепенному осознанию своих ошибок. В. Слух об этом происшествии молниеносно разнесся по всему городку. Г. Все только и говорили, что об их предстоящей свадьбе. 6. Определите, в каком предложении находится местоимение со следующими морфологическими признаками: притяж., им. п., ж. р., ед. ч. А. Каков мастер, такова и работа. Б. Ехал к вам, да заехал к нам. В. Всякому своя честь дорога. Г. Кто не сеет, тот и не жнет. 7. Укажите, каким членом предложения является каждое из выделенных слов в предложениях: а) подлежащее; г) определение; б) сказуемое; д) обстоятельство; в) дополнение; е) не является членом предложения. А. Что посеешь, то и пожнешь. В. Плакали мои денежки. Б. Там хорошо, где нас нет. Г. Что было, то сплыло.