Месяц. Туман. Солнце. Дождик. Трава. Небо. Звезда. Роса. Заря. Зеленеть.Синеть. Алеть. Лить. Белеть.Всходить. Гаснуть.Сверкать. Светить. Найдите пары слов, которые могут сочетаться друг с другом по смыслу.Составьте и...

Месяц. Туман. Солнце. Дождик. Трава. Небо. Звезда. Роса. Заря. Зеленеть.Синеть. Алеть. Лить. Белеть.Всходить. Гаснуть.Сверкать. Светить. Найдите пары слов, которые могут сочетаться друг с другом по смыслу.Составьте из них нераспространённые предложения, употребляя глаголы в настоящем времени.