Металлический характер свойств элементов в подгруппе по мере роста заряда ядра: А. усиливается Б. ослабляется В. не меняется.

Химия

Металлический характер свойств элементов в подгруппе по мере роста заряда ядра: А. усиливается Б. ослабляется В. не меняется.

Автор: Гость