Металлический характер свойств элементов в подгруппе по мере роста заряда ядра: А. усиливается Б. ослабляется В. не меняется.
Химия
Металлический характер свойств элементов в подгруппе по мере роста заряда ядра: А. усиливается Б. ослабляется В. не меняется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В главных подгруппах металлические свойства с увеличением заряда атома (сверху вниз) усиливаются.
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