Металлическую пластинку прокалили. Полученное вещество чёрного цвета разделили ??а две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилась в исходный металл и воду, а растворение другой части в серной кислоте сопровож...

Химия
Металлическую пластинку прокалили. Полученное вещество чёрного цвета разделили ??а две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилась в исходный металл и воду, а растворение другой части в серной кислоте сопровождалось образованием сине-голубого раствора. Определите неизвестный металл и запишите уравнения реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это медь Cu 2Cu+O2=2CuO-черный порошок CuO+H2=Cu+H2O CuO+H2SO4=CuSO4+H2O                 голубой раствор
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