Металлическую пластинку прокалили. Полученное вещество чёрного цвета разделили ??а две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилась в исходный металл и воду, а растворение другой части в серной кислоте сопровож...

Химия

Металлическую пластинку прокалили. Полученное вещество чёрного цвета разделили ??а две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилась в исходный металл и воду, а растворение другой части в серной кислоте сопровождалось образованием сине-голубого раствора. Определите неизвестный металл и запишите уравнения реакций.

Автор: Гость