Металлическую пластинку облучают монохроматическим светом, длина волны которого составляет 2/3 длины волны, соответствующей красной границе фотоэффект а для этого металла. Работа выхода электронов для исследуемого мет...
Металлическую пластинку облучают монохроматическим светом, длина волны которого составляет 2/3 длины волны, соответствующей красной границе фотоэффект а для этого металла. Работа выхода электронов для исследуемого металла равна 4 эВ. Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, вылетающих из металлической пластинки под действием этого света.
Ответ(ы):
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E=h*с/л Aв=h*c/лк Ав/E= л/лк=2/3 - по условию E=3*A/2=1,5*Aв по формуле Эйнштейна E= Aв + Eк Eк=1,5*A-A=0,5*A=0,5*4 эв=2 эВ=3,2*10^-19 Дж - ответ