Метод генетики позволяющий определить число и строение хромосом
Разное
Метод генетики позволяющий определить число и строение хромосом
Ответ(ы):
Гость:
Цитогенетический метод- изучение количества и формы хромосом при помощи микроскопа.
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