Методом электронного баланса (ОВР) уравняйте реакции: 1) FeCl2+Cl2---gt;FeCl 2) Fe+HCl---gt; FeCl2+H2 3) KOH+Cl2=KCl+KClO+H2O Ребят, срочно надо, помогите очень прошу!:)
Химия
Методом электронного баланса (ОВР) уравняйте реакции: 1) FeCl2+Cl2---gt;FeCl 2) Fe+HCl---gt; FeCl2+H2 3) KOH+Cl2=KCl+KClO+H2O Ребят, срочно надо, помогите очень прошу!:)
Ответ(ы):
Гость:
2FeCl2+Cl2--->2FeCl3 Fe⁺² - e = Fe⁺³ II2 II - окисление Cl₂° +2e = 2Cl⁻¹ II 1 II - восстановление FeCl2 - восстановитель, Сl2 - окислитель Fe+2HCl---> FeCl2+H2 Fe° - 2e = Fe⁺² II1 II - окисление 2Н⁺¹ +2e = Н₂° II 1 II - восстановление Fe - восстановитель, НСl - окислитель 2KOH+Cl2=KCl+KClO+H2O Сl° - e = Cl⁺¹ II1 II - окисление Cl° + e = Cl⁻¹ II 1 II - восстановление Cl₂ - восстановитель и окислитель( диспропорционирование)
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