Методы правления ивана 4

1. С детства был склонен к беспричинному гневу и озлобленности. стремился отомстить своим обидчикам. Был беспощадно жесток. Болезненно подозрителен. 2. Для укрепления государства проводил реформы. 3. Стремился укрепить неограниченную личную власть царя. 4. В определённый период начал незаконное истребление собственных подданных, русского народа. 5. Жестоко расправлялся с приближёнными: их ссылали, казнили, причиняли другое насилие. 6.Расправился с двоюродным братом Владимиром Старицким, претендентом на русский престол. 7. Старался не держать около себя ни одного советчика, умнее себя. 8. В 1581 году в припадке гнева убил собственного сына.