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мейирим, камкорлык созине синоним
мейирим, камкорлык созине синоним
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мейірім- айырымды, акіл, аморлы- айырымдылы,
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