Меются два раствора, состоящие из воды, соли и уксуса. Известно, что первый раствор содержит 8% соли, а второй - 2% уксуса. Процентное содержание воды в первом и во втором р астворе одинаково. Смешав 12 кг первого рас...

Меются два раствора, состоящие из воды, соли и уксуса. Известно, что первый раствор содержит 8% соли, а второй - 2% уксуса. Процентное содержание воды в первом и во втором р астворе одинаково. Смешав 12 кг первого раствора и 15 кг второго, получили новый раствор, в котором оказалось 40% воды. Определить сколько килограммов соли содержится в получившиеся новом растворе.

При смешивании растворов с одинаковым процентным содержанием воды, оно не изменяется. Следовательно, в исходных растворах оно также составляло 40%. Значит, в первом растворе соли было 0,08·12кг, а во втором: (15кг всего раствора-0,40·15кг воды-0,02·15кг уксуса). Всего соли в смеси: 0,08·12+(15-0,40·15-0,02·15)=0,96+15-6-0,3=9,66кг