Между 4 и 5 часами дня минутная стрелка на часах была ровно на две минутных деления впереди часовой стрелки. какое время показывали часы?

Алгебра
Между 4 и 5 часами дня минутная стрелка на часах была ровно на две минутных деления впереди часовой стрелки. какое время показывали часы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:24 показывали часы
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