Между 4 и 5 часами дня минутная стрелка на часах была ровно на две минутных деления впереди часовой стрелки. какое время показывали часы?

Алгебра

Между 4 и 5 часами дня минутная стрелка на часах была ровно на две минутных деления впереди часовой стрелки. какое время показывали часы?

Автор: Гость