между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?
Математика
между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость по течению равна 1/6 скорость собственная 1/42 скорость течения = 1/6 - 1/42 =7/42 - 1/42= 6/42=1/7 время катера 1:1/7 = 7
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