между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?

Математика

между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?

Автор: Гость