Между какими меридианами и параллелями находится река Амазонка? И ее положение относительно форм рельефа.

География
Между какими меридианами и параллелями находится река Амазонка? И ее положение относительно форм рельефа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя станциями784км с этих станций одновременно на в встречу друг другу вышли два поезда они ВСтретились через 8 часов найдите ск...
Ответить
Русский язык
Проверочные слова крышка норка мышка лужки кошка дорожка вышка кружки корж мошка
Ответить
Математика
Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянам...
Ответить
Геометрия
Треугольник ABC прямоугольный а (в квадрате) - б (в кавдрате)=28 с=10 найдите а
Ответить
Алгебра
Решите ребус,пожалуйста)))) Очень срочно нужно
Ответить