Между какими последовательными натуральными числами заключено число : а) 13\4 б) 26\4 в) 32\5 г) 35\17 д) 17\15 е) 54\24 \- это дроби) Помогите пожалуйста на сегодня надо СРОЧНО !!!! Заранее спасибо большое ()
Математика
Между какими последовательными натуральными числами заключено число : а) 13\4 б) 26\4 в) 32\5 г) 35\17 д) 17\15 е) 54\24 \- это дроби) Помогите пожалуйста на сегодня надо СРОЧНО !!!! Заранее спасибо большое ()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13:4=3,25 3 и 4 26:4= 6,5 6 и 7 32:5=6,4 6 и 7 35:17 = 2,03 2 и 3 17:15=1,13 1 и 2 54:24=2,25 2 и 3
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