Между какими последовательными натуральными числами заключено число : а) 13\4 б) 26\4 в) 32\5 г) 35\17 д) 17\15 е) 54\24 \- это дроби) Помогите пожалуйста на сегодня надо СРОЧНО !!!! Заранее спасибо большое ()

Математика

Между какими последовательными натуральными числами заключено число : а) 13\4 б) 26\4 в) 32\5 г) 35\17 д) 17\15 е) 54\24 \- это дроби) Помогите пожалуйста на сегодня надо СРОЧНО !!!! Заранее спасибо большое ()

Автор: Гость