Между учениками 2 классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика в другом 26 .сколько учебников получил каждый класс?

Математика

Между учениками 2 классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика в другом 26 .сколько учебников получил каждый класс?

Автор: Гость