Междугородный автобус выехал в 7 ч утра и прибыл в место назначения в 17.00. Каково расстояние между городами, если автобус двигался со скоростью 60 км/ч, а на остановки был затрачен 1 ч?

Математика

Междугородный автобус выехал в 7 ч утра и прибыл в место назначения в 17.00. Каково расстояние между городами, если автобус двигался со скоростью 60 км/ч, а на остановки был затрачен 1 ч?

Автор: Гость