Междугородный автобус выехал в 7 ч утра и прибыл в место назначения в 17.00. Каково расстояние между городами, если автобус двигался со скоростью 60 км/ч, а на остановки был затрачен 1 ч?
Математика
Междугородный автобус выехал в 7 ч утра и прибыл в место назначения в 17.00. Каково расстояние между городами, если автобус двигался со скоростью 60 км/ч, а на остановки был затрачен 1 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скучно время движения 17 - 7 - 1 = 9 часов S = V * T = 60 * 9 = 540км
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